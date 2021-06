DJK-Ethikpreis: Einen Sportsmann und Menschenfreund geehrt

Der Diözesanverband Trier im DJK-Sportverband hat den Zeller Reiner Göderz jüngst mit einer Anerkennungsurkunde sowie 200 Euro für seine Verdienste um die Würde des Menschen im Sport geehrt. Bei der Verleihung des DJK-Ethikpreises im Zeller Pfarrzentrum sagte Bernd Butter aus Rüber, Vorsitzender des Diözesanverbands: „Es geht hier nicht nur um den Sport, sondern besonders um den Menschen im Sport.“ Der Ethikpreis gehe an Menschen, „die sich in den Dienst des Menschen stellen“. Der 70 Jahre alte Zeller Lehrer Reiner Göderz ist nicht nur ein großer Sportsmann, der selbst leidenschaftlich gerne Sport treibt. Er steckt andere, Jung und Alt, mit seiner Leidenschaft an und animiert so nicht nur zu einer gesunden Lebensführung, sondern vermittelt auch Werte wie Zusammenhalt und gegenseitigen Respekt. Doch der so Geehrte gab all das Lob geflissentlich weiter – nicht zuletzt an seine Ehefrau Uschi.