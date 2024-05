Dirk Kaiser möchte Ortsbürgermeister in Masburg werden: „Für ehrliche Politik“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Dirk Kaiser. Ich bin 54 Jahre alt, Berufssoldat und gehe zum 1. Oktober in den Ruhestand. Ich bin ein politisch interessierter Mensch der keiner Partei angehört. Meine Freizeit verbringe ich gerne bei Spaziergängen mit meiner Familie oder mit dem E-Bike und unserer Hündin Peach. Vor einigen Jahren habe ich mich zum Lotsen für Einsatzgeschädigte ausbilden lassen. Hierbei unterstütze und helfe ich einsatzgeschädigten Soldaten bei der Wiedereingliederung in ein normales Leben.

Mein politischer Werdegang

Ich werde durch meine Wählergruppe „Freie-Wählergruppe-Kaiser“ für meine Kandidatur unterstützt. Wir sind eine gemischte Gruppe von Menschen, die die Dorfpolitik in Masburg positiv verändern will.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Ich möchte Masburg als Lebensmittelpunkt für unsere Bewohner erhalten und weiter voranbringen. Junge Familien möchte ich bestärken in unser schönes Masburg zu ziehen und unseren älteren Mitbürgern möchte ich einen angenehmen Lebensabend ermöglichen. Ich stehe für Veränderungen und möchte zeigen, dass Politik auch Spaß machen kann und nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden muss. Eine frühe Beteiligung der Öffentlichkeit steht hierbei für mich an erster Stelle. Vetternwirtschaft und Vorteilnahmen haben in meiner Politik keinen Platz. Als nicht gebürtiger Masburger betrachte ich Dinge ganz neutral, denn ich bin keinem verpflichtet, außer meiner Wählergruppe und den Bewohnern von Masburg. Eine weitere und offensichtliche Verschwendung von Steuergeldern gilt es dringend zu vermeiden.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Ich bin ein Mensch der für ehrliche Politik steht. Gerne möchte ich die unterschiedlichen Generationen zusammenbringen und am Gestaltungsprozess aktiv beteiligen, zum Wohle unserer Gemeinde. Die Ortspolitik der vergangenen fünf Jahre kann so nicht weitergeführt werden. Ich stehe für eine offene Politik, die sich das Ziel gesetzt hat den Schulstandort Masburg sowie unsere Kita zu erhalten. Dies muss aber auch finanziell realisierbar sein.

Das sind meine Ecken und Kanten

Bei meinem Zeitmanagement ist noch Luft nach oben.

Das ist mein politisches Motto

Ich rede MIT den Menschen – und nicht über Sie.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.