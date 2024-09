Plus Ellenz-Poltersdorf

Digitalisierung kommt voran: Strom fließt in Cochem-Zell ein durch intelligentes Netz

i Überzeugen sich von den neuen digitalen Ortsnetzstationen in Ellenz-Poltersdorf (von links): VG-Bürgermeister Wolfgang Lambertz, Landrätin Anke Beilstein, Thomas Hau, Kommunalmanager bei Westenergie, Orstbürgermeisterin Nicole Jobelius-Schausten, Michael Dötsch , Leiter des Westnetz-Regionalzentrums Rauschermühle, David Fuhrmann, Ingenieur Netzplanung, und Fabian Vocktmann, Westenergie-Regionalmanager. Foto: Westnetz/Martina Fischer

Nicht zuletzt für die Stromnetzbetreiber bringt die längst laufende Energiewende neue Herausforderungen mit sich. Der Strom aus immer mehr erneuerbaren Energiequellen will sinnvoll, abgeleitet, genutzt und an Bedarfsspitzen so gut wie möglich angepasst werden. Dabei spielt Digitalisierung eine wichtige Rolle. Diesbezüglich hat das Unternehmen Westenergie jüngst in Ellenz-Poltersdorf ein weiteres Etappenziel erreicht.