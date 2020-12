Digitale Alarmierung kommt wohl Ende nächsten Jahres

Fürs vierte Quartal des nächsten Jahres hat das Land Rheinland-Pfalz die Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung festgesetzt. Ulmens VG-Bürgermeister Alfred Steimers sagte, so werde es möglich, „nicht nur die Feuerwehren zu alarmieren, sondern auch die Bevölkerung kann dann flächendeckend im Falle von Bedrohungen adäquat gewarnt werden. In diesem Jahr war das ja wohl ein mittleres Desaster.“ Um Sirenen umrüsten und Wehren mit digitaltauglichen Meldeempfängern auszustatten, hat die VG Ulmen 40.000 Euro in den Haushalt gestellt.