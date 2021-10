Dienstleister für Sozialarbeit

Der Internationale Bund (IB) ist mit mehr als 14.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einer der großen Dienstleister in der Jugend-, Sozial-und Bildungsarbeit in Deutschland. Jugendmigrationsdienste gibt es an rund 450 Standorten. Der IB Cochem mit Jugendmigrationsdienst befindet sich in Endertstraße 84-88.