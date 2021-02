Die zweite Welle ist da: Hochwasser an der Mosel [mit Video]

Starke Niederschläge haben die Mosel am Donnerstag im Kreis Cochem-Zell weiter ansteigen lassen, mittlerweile ist die Bundesstraße 49 gesperrt, das Wasser hat die Strecke überflutet. Für den Donnerstagabend wir zunächst die Scheitelhöhe in Cochem von 735 Zentimeter erwartet.

Am Pegel Trier wurde der Höchststand bereits in der Nacht auf Donnerstag erreicht, ein Pegel von 826 Zentimeter wurde gemessen. In der Nacht auf Freitag erwartet man einen Pegel unter 8 Metern. Zum Wochenende hin wird der Pegel laut dem Bericht des Hochwassermeldediensts weiter fallen beziehungsweise stagnieren. Derweil hat das Wasser in der Kreisstadt Cochem bereits die Keller und Häuser der Moselpromenade erreicht, die Bernstraße ist nur noch über einen Hochwassersteg zu passieren. Die Einsatzkräfte in Cochem geben sich entspannt, es gebe bisher keine besonderen Vorkommnisse.