Die Zahl der ehrenamtlich Engagierten im Bistum Trier ist hoch

Im Bistum Trier engagieren sich rund 80.000 Menschen in mehr als 180 verschiedenen Diensten und Bereichen ehrenamtlich. Um ihren Einsatz zu würdigen, zeichnet das Bistum jährlich stellvertretend Einzelpersonen und Initiativen aus. Meist geschieht dies im Rahmen der Heilig-Rock-Tage oder während eines Festakts in Trier. Da in diesem Jahr Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie nicht möglich sind, werden die Urkunden und Medaillen den Ausgezeichneten persönlich vor Ort überreicht. Dankesurkunden erhalten kirchlich Engagierte, die beispielhaft und mit erheblichem Einsatz über einen längeren Zeitraum in Kirche und Gesellschaft vor Ort gewirkt haben.