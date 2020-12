Zell

Ein Weinfest ist durch nichts zu ersetzen. Doch die Corona-Pandemie hat den Planern an der Mosel einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Vor dem Hintergrund der nötigen Eindämmung des Virus mussten sie ein Weinfest nach dem anderen absagen. Auch in Zell. Doch dort will man sich dieses besondere Gefühl, das es nur beim Weinfest der „Zeller Schwarze Katz“ zu erleben gibt, nicht gänzlich nehmen lassen.