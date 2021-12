Die Sanierungskosten im Detail

Wie der Beschlussvorlage zu entnehmen ist, wurden die Dach- und Trockenbauarbeiten zur Sanierung des Rathausaufzugdaches und zur Erneuerung der Toilettenanlage am Markplatz (Moselufer) zusammen ausgeschrieben. Das niedrigste Angebot für die Dacharbeiten (drei wurden abgegeben) belief sich auf insgesamt 34.970,88 Euro; davon entfallen auf die Sanierung des Aufzugsdaches des Rathauses 32.444,47 Euro und auf die Sanierung der Toilettenanlagen am Marktplatz für Abdichtungsarbeiten 2526,41 Euro. Das günstigere von zwei abgegebenen Angeboten für die Trockenbauarbeiten belief sich auf insgesamt 20.800,01 Euro; davon entfallen auf die Sanierung des Aufzugsdaches des Rathauses 8127,70 Euro und auf die Sanierung der Toilettenanlagen am Marktplatz 12.672,31 Euro.