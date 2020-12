Cochem-Zell

Es sind nicht die befürchteten Scharen von Menschen, die am Montagmorgen durch die Gassen der Kreisstadt streifen. Doch ein paar Kunden schauen in die Schaufenster, betrachten die Kleidung vor den Geschäften oder fragen auch vorsichtig, ob sie denn den Laden auch betreten dürfen. Die fast geisterhafte Stimmung in der Innenstadt scheint verflogen, doch zumeist sind es Handwerker, die in Cochem unterwegs sind. Die Geschäftsleute richten ihre Verkaufsräume her, putzen Schaufenster. Und einige Läden bleiben auch noch verschlossen.