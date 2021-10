DFS – Deutsche Flugsicherung Die Deutsche Flugsicherung (DFS) ist ein Unternehmen im Eigentum des Bundes und wurde 1993 gegründet. Die DFS hat die hoheitliche Aufgabe der Flugsicherung in der Bundesrepublik Deutschland. Weitere Aufgaben sind die Errichtung und der Betrieb von Funknavigationsanlagen, die Planung von Verfahren für die Flugsicherung, die Erstellung von gutachtlichen Stellungnahmen sowie die überörtliche militärische Flugsicherung in Deutschland.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Langen in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Frankfurt am Main. Die DFS betreibt zur Ausbildung von Fluglotsen eine eigene Flugsicherungsakademie.