Cochem/Büchel

In diesen Tagen sollte Arun Gandhi nach Deutschland kommen, am 26. März wollte der Enkel von Mahatma Gandhi in Büchel am Auftakt der Aktionspräsenz der Friedensbewegung teilnehmen, sich ins Goldene Buch der Stadt Cochem eintragen und in der Buchhandlung Layaa-Laulhé aus seinem Buch lesen.