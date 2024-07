Plus Ernst

Der Wassergeist von Ernst: Legenden dürfen nicht (aus)sterben – darum ist Storytelling wichtig

i Der Stoff, aus dem Legenden gemacht sind Foto: Annika Wilhelm

In der Mosel lebt ein Kelpie, ein Wassergeist. Er hat die Form eines Pferdes, und so kam es, dass eines Tages ein Zimmermann einen wunderschönen Rappen erblickte. Er sprang auf seinen Rücken – ein Fehler. Denn der Wassergeist riss den Zimmermann mit sich unter Wasser, auf den Grund der Mosel. Das erzählt jedenfalls Katrin Somers, eine Lehrerin aus Ernst. Geschichten wie diese sind der Grund, warum ihr Herz für das Storytelling schlagen. Doch was ist das überhaupt?