Der Kampf um die Talente tobt

Die 7. ZaC-Konferenz der Zukunftsallianz Cochem-Zell ist für Mittwoch, 7. Oktober, ab 18.30 Uhr in der Aula der BBS Cochem geplant. Der Referent des Abend, Martin Gaedt, war acht Jahre lang Arbeitgeber und Recruiter. Sein Fazit: „Natürlich tobt der War for Talents. Aber Fachkräftemangel ist immer selbst gemacht.“ Mangel an Ideen. Mangel an Sichtbarkeit. Mangel an Unternehmenskultur. „Zum Glück lässt sich das alles ändern“, sagt Gaedt. Er packt an, probiert aus und spricht darüber.