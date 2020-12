Archivierter Artikel vom 23.05.2020, 05:30 Uhr

Familie Adams baut auf ihren Feldern außer Spargel auch Kartoffeln, Zwiebeln, Kürbisse und sogar Melonen an. Frisches Gemüse, Obst und Eier kaufen Gregor Adams und sein Bruder Jürgen bei Betrieben aus der Umgebung ein. Zudem sind im Hofladen Wurstwaren eines regionalen Metzgers erhältlich, der diese in eigener Schlachtung herstellt.

Frische und Qualität der eigenen Ernte stehen für die Polcher Familie an oberster Stelle – jedoch im Einklang mit Umwelt- und Bodenschutz, unterstreicht Gregor Adams. Die Familie steuert den Spargelanbau über Folienmanagement so, dass die Saison von Anfang April bis Mitte Juni reicht. „Voraussichtlich an Pfingsten beginnt bei uns in diesem Jahr die Frühkartoffelsaison“, sagt Gregor Adams. Der Hofladen, August-Horch-Straße 24, Polch, ist in der Spargelsaison montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem samstags von 8 bis 13 und sonntags von 9 bis 12 Uhr. Weitere Informationen im Internet unter: