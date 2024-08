Plus Cochem

Der Cochemer Bürgerinitiative Endert reicht es: Wie viel Lärm ist zumutbar?

i Die Bürgerinitiative Endert mit Sprecher Stephan Adolph (links) ist verärgert. Seit drei Jahren kämpfen sie erfolglos für eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Die Lärmkartierung des Landesamts für Umwelt belegt, dass die Werte in der Endertstraße viel zu hoch sind. Fotos: Ulrike Platten-Wirtz Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Verkehrstechnisch ist die Enderstraße eines der Haupteinfallstore in die Kreisstadt Cochem. Was die vor allem während der Tourismussaison täglich anrollende Blechlawine an Lärm- und Feinstaubbelastung für die Anwohner mitbringt, ist eine Zumutung. Der Widerstand der Betroffenen wächst. Was muss passieren, damit sich in der Endert was ändert?