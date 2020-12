Den Bewerbern Bock machen auf das Unternehmen: Interview mit Recruiter Martin Gaedt

Cochem-Zell

Wo sind all die guten Fachkräfte hin? Diese Frage drängt sich angesichts der Situation im Landkreis Cochem-Zell auf. Ein Dauerbrennerthema, dem sich auch die Zukunftsallianz Cochem-Zell (kurz: ZaC) widmet. Netzwerken, in diesem Jahr wegen Corona gar nicht so einfach, sowie Impulsvorträge sollen dazu beitragen, die Ideen zu bündeln und auch gemeinsam davon zu profitieren. In diesem Jahr ist der Ideenspinner und Umsetzer, Gründer und Unternehmer, Innovationsmanager und Recruiter Martin Gaedt zu Gast bei der ZaC. Martin Gaedt möchte aufrütteln. Er ruft auf zu mehr Respekt und Wertschätzung, zu offenen Gesprächen und Strukturen und zu Mut zur Veränderung. Wie das aussehen kann und welche Impulse es braucht, wird Gaedt am Mittwoch, 7. Oktober, beleuchten. Die RZ hat im Vorfeld des Treffens bei Gaedt nachgefragt, wie das Thema „Fachkräftesicherung“ zum Beispiel im operativen Geschäft eines Unternehmens behandelt werden muss.