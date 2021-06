Den Apostelfürsten auf der Spur: Kirchen von Bad Bertrich, Zell und die Bergkapelle von Neef tragen den Namen von St. Peter

Heute feiern Peter und Paul ihren Namenstag. Die katholische Kirche und viele andere Konfessionen begehen seit Anfang des sechsten Jahrhunderts das Namensfest der Heiligen. Das Fest geht nicht, wie bei vielen anderen Heiligen, auf ihren Todestag zurück, sondern auf den Tag, als in Rom die Reliquien der beiden Apostel in die Sebastiankatakombe überführt wurden. Papst Hadrian I. (772 bis 795) hat den Paulustag auf den 29. Juni verlegt, damit die Feiern von Petrus und Paulus jeweils an einem Tag feierlich begangen werden konnten.