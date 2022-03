Hans Josef Schuhmacher und Karl Josef Brunner, Vorstand der Raiffeisenbank Zeller Land, haben am Donnerstag im Beisein von Ortsbürgermeistern und Stadtbürgermeister der Verbandsgemeinde Zell einen Spendenscheck in Höhe von 20.000 Euro für die Anschaffung von Defibrillatoren an Bürgermeister Karl Heinz Simon übergeben.