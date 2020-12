Decke eingestürzt: Lauter Knall schreckt die Zeller Altstadtbewohner auf

Zell

Anfang der Woche hat ein lauter Knall die Anwohner in der Zeller Altstadt aufgeschreckt. Ohrenzeugen beschrieben „ein furchterregendes Geräusch“ in der Mittagszeit. Die Ursache: Die Decke eines alten, unbewohnten Hauses in der Römerstraße war eingestürzt und hatte diesen großen Krach verursacht. „Wir hatten schon so was befürchtet“, meint Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen. Die Stadt hatte das baufällige Haus erst vor Kurzem erworben. Der Zustand des Gebäudes sei schon seit Langem sehr marode, es gab Löcher im Dach, durch die es reinregnen konnte. Aufgrund der Baufälligkeit und des schlechten Zustandes des Gebäudes gab es schon länger den Plan, das Haus abzureißen. „Das ist schon ein Schandfleck, der weg sollte“, so Döpgen. „Darum gab es schon längere Gespräche mit dem Eigentümer, bis es jetzt zu einer Einigung kam“, erläutert er.