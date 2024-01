Plus Mosel Dauerregen und Hochwasser an der Mosel erwartet: Diese Orte sind besonders betroffen Die Wasserstände der Mosel sollen in den nächsten Tagen stark ansteigen. Davor warnt die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz. Grund ist der Dauerregen, der der Deutsche Wetterdienst derzeit prognostiziert. Dieser soll bis Donnerstagmorgen anhalten. Insbesondere das Stadtgebiet Koblenz sowie die Gemeinden Müden, Treis-Karden, Pommern und Klotten sollen betroffen sein. Warum läuft ausgerechnet an diesen Orten Gefahr auf Hochwasser? Von Annika Wilhelm

Wie die Hochwasservorhersagezentrale RLP informiert, ist am Pegel Cochem ein Anstieg in einem Bereich von 650 bis 700 Zentimeter möglich. Das käme einem zweijährlichen Hochwasser gleich – also einem ganz normalen, typischen Hochwasser. In Müden, Treis-Karden, Pommern und Klotten, ebenso in Koblenz, könnte es brenzlig werden: An den Staustufen in Koblenz, ...