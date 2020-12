Archivierter Artikel vom 27.05.2020, 16:06 Uhr

Bei knapp 3,6 Millionen Euro soll der Schuldenstand zum Jahresende liegen. Die Ausweisung eines Neubaugebiets in Kaimt-Nord hob Stadtbürgermeister Döpgen als einen Entwicklungsschwerpunkt hervor. Hier sind 625.000 Euro für den Kauf von Weinbergsflächen veranschlagt, die sich in Privatbesitz befinden. Weitere Investitionen (exemplarisch): Planung eines Aufzugs für das leer stehende und sanierungsbedürftige Ärztehaus am Marktplatz: 10.000 Euro; Erwerb abrisswürdiger Altbauten (21.000 Euro), ein Haus an der Jakobstraße 3 wird zum Abriss vorbereitet; Kauf eines Nutzfahrzeugs und eines Pritschenwagens für den Bauhof: 88 000 Euro (plus 98.000 Euro aus 2019), Bau einer Bauhofhalle samt Fotovoltaikanlage: 42.700 Euro; Erneuerung von Kita- und Spielplatzzäunen: 24.600 Euro; Planungskosten zur weiteren Sanierung der Schwarze-Katz-Halle: 50.000 Euro. dad