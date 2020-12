Archivierter Artikel vom 16.07.2020, 05:00 Uhr

Das Reinemachen erreicht den „Rieslingfluss“ Die groß angelegte Müllsammelaktion „RhineCleanUp“ begann im Jahr 2018 von Düsseldorf aus. Damals erreichte sie 58 Kommunen in fünf Ländern. Gut 10.000 Menschen säuberten RCU zufolge ehrenamtlich das Rheinufer von der Quelle in der Schweiz bis zur Mündung in den Niederlanden.