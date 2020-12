Archivierter Artikel vom 19.05.2020, 05:30 Uhr

Das Moselvideo – Werbeoption und Impuls für mehr

Hotels, Gastronomen oder andere Interessenten, die das Moselvideo gratis nutzen möchten, können eine E-Mail an die Adresse moselvideo@wajos.de schicken. Michael und Peter Oster wollen über den Film auch bewusst mit allen in Kontakt treten, die die Mosel nach vorne bringen möchten. Deshalb haben sie zum Beispiel die IHK, Touristiker, Cochem-Zells Landrat Manfred Schnur und andere Akteure per E-Mail angeschrieben.