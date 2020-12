Archivierter Artikel vom 03.11.2020, 17:28 Uhr

Das ist eine Doula

Der Begriff „Doula“ ist vom altgriechischen „douleia“ abgeleitet und bedeutet so viel wie „der Frau dienen“. In früheren Zeiten war es durchaus üblich, im Kreis geburtserfahrener Frauen zu gebären. Eine Doula begleitet die Frau in der Schwangerschaft, bei der Geburt und in der Zeit danach.