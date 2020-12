Das große Krabbeln bleibt aus: Insekten gesucht

Cochem-Cond

Aufschrecken ließ vor drei Jahren die Nachricht, dass mehr als 75 Prozent der Biomasse an Fluginsekten seit den 80er-Jahren verloren gegangen ist. Insekten sind aber für die Bestäubung wichtig. Gleich wurde Kritik laut: Die sogenannte Krefelder Studie sei von der Methodik her zweifelhaft. Die Indizien daraus jedoch sind augenscheinlich: Es sind gefühlt weit weniger Insekten unterwegs als noch vor Jahren. Um wasserdichte wissenschaftliche Daten zu bekommen, wird jetzt flächendeckend geforscht: Eine bundesweite Studie misst fünf Jahre lang, wie stark die Zahl der Insekten zurückgegangen ist. Eine von 21 Forschungsstellen ist an der Mosel, unterhalb der Brauselay in Cochem-Cond, eingerichtet worden. „Das ist von enormer Wichtigkeit, denn keiner hat jemals 1985 gedacht, dass Insekten knapp werden könnten“, sagt Umweltwissenschaftler Dr. Markus Rink, der das Projekt an der Mosel betreut.