Plus Landkern

Das Comeback des Ewald Mattes: 72-Jähriger ist neuer Ortschef von Landkern

i Thomas Heucher (links) führte seinen Nachfolger Ewald Mattes ins Amt ein. Mattes hatte die Wahl mit 52 Prozent der Stimmen gewonnen. Foto: Thomas Brost

Ewald Mattes ist neuer Ortsbürgermeister von Landkern. Der 72-Jährige wurde von seinem Vorgänger Thomas Heucher während der konstituierenden Sitzung in sein Amt eingeführt. Im Vorfeld der Kommunalwahl war die Vergangenheit des früheren hauptamtlichen Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Kaisersesch kritisch beleuchtet worden. Mattes hatte nach einem Urteilsspruch wegen sexueller Nötigung und einer Abwahl im Jahr 2010 seinen Posten in Kaisersesch unfreiwillig räumen müssen. Seither war er kommunalpolitisch erst 2019 in Erscheinung getreten, als er gegen Heucher antrat und verlor.