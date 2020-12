Archivierter Artikel vom 13.03.2020, 17:56 Uhr

Der nächste Workshop findet ausnahmsweise am Donnerstag, 19. März, um 14.30 Uhr im MGH Schieferland in Kaisersesch statt. Regulär trifft man sich an jedem zweiten Montag des Monats zwischen 10 und 12 Uhr und an jedem vierten Donnerstag des Monats von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr zum gemeinsamen Lernen. Zudem bietet sich Ihnen im Rahmen des Weltverbrauchertags am 15. März die Möglichkeit, an Webseminaren zum Thema Verbrauchersicherheit im Internet teilzunehmen. cca

Weitere Informationen dazu gibt es im Mitteilungsblatt oder bei Marion Klein, die sich im Namen aller Digitalbotschafter immer über die Unterstützung neuer Ehrenämtler freut. Kontakt: Telefon 02653/999 67 12, oder E-Mail an marion.klein@vg.kaisersesch.de