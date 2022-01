Das Angebot des Unternehmens

Die Personenschifffahrt Gebrüder Kolb ist mit 29 Personenschiffen der größte Anbieter von Touren an der Mosel.

Von den Anlegestellen in Bernkastel-Kues, Cochem und Trier aus bietet die Reederei Rundfahrten, Eventfahrten und Tagesfahrten, zum Beispiel zum Deutschen Eck in Koblenz oder nach Saarburg an. Während der Sommerfahrplan von April bis Oktober vor allem für Touristen ausgelegt ist (Rundfahrten oder Tagesfahrten), soll der Winterfahrplan mit vielen verschiedenen Eventfahrten auch etwas für Einheimische bieten.

Dazu gehören Glühwein-, Advents- und Nikolausfahrten, Brunchfahrten, Silvesterfahrten, Heringsessen nach Aschermittwoch oder Galaabende mit Konzerten und Drei-Gänge-Menüs an Bord. Einzelne Schiffe werden zudem auch privat für Hochzeiten, Firmenfeiern oder ähnliches gebucht.