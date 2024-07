Plus VG Kaisersesch

Darauf können sich die Kinder freuen: Vier spannende Angebote in den Sommerferien

i Schöne Ferien will die Verbandsgemeinde Kaisersesch gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern den Schülerinnen und Schülern bieten. Vier Aktionen werden in den kommenden Wochen angeboten. Symbol Foto: Matthias Bein/picture alliance/dpa

Die Sommerferienangebote für die Kinder und Jugendlichen in der Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch finden in diesem Jahr in Kooperation mit der Gemeinde Laubach und den Ortsvereinen statt. Mit von der Partie sind die Frauengemeinschaft Laubach, der Pfadfinderstamm Carpe Diem und die Freiwillige Feuerwehr Laubach. Bis auf das Musical am 9. August sind alle Veranstaltungen kostenlos. Das teilt die Verbandsgemeindeverwaltung mit.