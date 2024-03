Plus VG Zell

Dankeschöntag im April: Verbandsgemeinde Zell ehrt Ehrenamtliche

i Die Verbandsgemeinde Zell – unser Foto zeigt das neue Rathaus – will den Ehrenamtlichen der VG danke sagen. Zu diesem Anlass veranstaltet sie am 14. April einen Dankeschöntag an der Grillhütte Altlay. Foto: Kevin Rühle

Die Verbandsgemeinde (VG) Zell will allen Bürgerinnen und Bürger, die in ihrem Beritt ehrenamtlich tätig sind, danke sagen. Aus diesem Grund findet am Sonntag, 14. April, ab 14 Uhr an der Grillhütte in Altlay ein Dankeschöntag für alle ehrenamtlich Tätigen in der Verbandsgemeinde Zell statt. Das teilt Verbandsgemeindebürgermeister Jürgen Hoffmann mit.