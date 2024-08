Plus Mosel

Dank Regen bisher keine grünen Schlieren auf dem Wasser: Kehrt die Blaualge in die Mosel zurück?

i Grüne Schlieren zogen sich in den vergangenen Jahren im Sommer oft über die Mosel. In diesem Jahr ist die Mosel dank des vielen Regens davon verschont geblieben – noch. Foto: Kevin Rühle (Archiv)

2017 tauchten die Blaualgen zum ersten Mal in Massen an der Mosel auf. Grüne Schlieren zogen sich über den Fluss und bringen ihn damit regelrecht zum Leuchten – ein Phänomen, das sich in den darauffolgenden Jahren immer mal wieder wiederholte. Noch gab es in diesem Jahr keine Blaualgen auf dem Fluss, manche Badeseen in Rheinland-Pfalz hatten hingegen weniger Glück. Doch wird sich die Situation auf der Mosel noch ändern? Die RZ hat beim Landesamt für Umwelt (LfU) nachgefragt.