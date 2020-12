Cochem-Zell

Peter Raueiser aus Cochem hat in den vergangenen Jahren viele Menschen dazu gebracht, sich mehr um die eigene Gesundheit und Fitness zu kümmern. Projekte wie der Mondlauf begeistern Menschen, die den eigenen Schweinehund bis dato nicht regelmäßig überwinden konnten. Dieses Engagement weitet der Cochemer nun auf den Kreis Cochem-Zell aus, denn Raueiser ist einer der ersten Bewegungsmanager, die die Initiative „Land in Bewegung“ beflügeln sollen. Landesweite Angebote sollen breite Teile der Bevölkerung zu mehr Bewegung und Sport motivieren und so einen gesunden Lebensstil fördern, hofft das Ministerium des Innern und für Sport. Raueiser hofft nun insbesondere auf den landesweiten Austausch zwischen den Bewegungsmanagern und viele neue Ideen.