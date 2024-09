Plus Haserich

Da gerät nicht nur der „Hase“ ins Schwitzen: Herbstmarkt bei Sommerhitze gefeiert

i Karin Scheid verteilte im Hasenkostüm Süßigkeiten, während Sohn Peter die Fäden in der Küche in der Hand hielt. ⋌Foto: Ulrike Platten-Wirtz Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Zugegeben, seinem Namen machte der Herbstmarkt in Haserich nicht gerade alle Ehre. Bei hochsommerlichen Temperaturen wurden Verkaufsstände mit Eis und Kaltgetränken am stärksten frequentiert. Doch auch die insgesamt 25 Marktleute zeigten sich am Ende des Tages zufrieden.