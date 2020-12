Illerich

Es sind Orte, an denen Menschen sich austauschen, neue Ideen entwickeln oder einfach kurzfristig einen Platz zum Arbeiten finden. Sogenannte „Coworking Spaces“ nennt Illerichs Ortsbürgermeister Helmut Braunschädel lieber Dorf-Büros, „da weiß man eher, was gemeint ist“. Die Eifelgemeinde bewirbt sich bei einem Modellprojekt der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz, das „die Arbeit zurück ins Dorf holen soll“, wie es in der Projektbeschreibung heißt. Dies ließe sich prima mit einem geplanten Gebäude verbinden.