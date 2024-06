Couragierte Bürger stellen sich mit Autos in den Weg: Tankbetrüger werden an Flucht gehindert

Anzeige

Zu einem Tankbetrug ist es am Freitag an der Tankstelle in Kaisersesch gekommen. Zwei Männer hatten dort laut Polizeibericht ihr Auto betankt und wollten nicht zahlen. Aufgrund der Zivilcourage von weiteren Bürgern, die den betreffenden Wagen mit ihren eigenen Fahrzeugen zuparkten, konnten die beiden Täter mit ihrem Fahrzeug nicht wegfahren.

Vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete einer der beiden Verdächtigen zu Fuß. Der zweite Mann wurde von den Anwesenden in der Tankstelle an der Flucht gehindert. Er wurde von Polizisten mit zur Dienststelle genommen. Im Rahmen der Suche nach dem geflüchteten Mann kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Eine von dem Geflüchteten ausgehende Gefahr bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt. Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich für das Mitwirken der Anwesenden auf dem Tankstellengelände. red