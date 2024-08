Plus Cochem Cortés-Klänge in Cochems Atelier-Café: Flamenco-Konzert lässt die Zuhörer staunen Von Stephan Hilken i Verzaubern das Publikum mit erlesener Gitarrenmusik: Juan Fernando Luengo (von links), Rafael Cortés und sein Sohn Rafael Cortés junior. Foto: Stephan Hilken Fans erlesener Gitarrenmusik erlebten am vergangenen Wochenende ein Flamenco-Konzert der Spitzenklasse. Der Ausnahmegitarrist Rafael Cortés gastierte in Triobesetzung auf der Terrasse des Atelier-Cafés der Cochemer Villa Krain und verzauberte mit nahezu magischen Gitarrenklängen sein Publikum. Lesezeit: 2 Minuten

Seite an Seite mit seinem Sohn Rafael Cortés junior und Juan Fernando Luengo performte das Gitarrentrio Flamenco-Klassiker, Eigenkompositionen und Improvisationen in atemberaubender technischer Perfektion und musikalischer Eleganz. Dem Publikum verschlug es ob der unglaublichen Fingerfertigkeit und der punktgenauen Synchronität der gemeinsamen Läufe schier den Atem. Finger so flink, dass es unmöglich ...