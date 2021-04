Zwei kostenlose Corona-Selbsttests pro Woche, die Schüler und Schulpersonal freiwillig nutzen können, sollen dabei helfen, das Infektionsgeschehen an den Schulen in Rheinland-Pfalz unter Kontrolle und im Griff zu behalten. Und das Ganze schon von April an, also unmittelbar nach den Osterferien. So hat es die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in Aussicht gestellt.