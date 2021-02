Corona-Spürhunde zu Gast bei Niedersachens Ministerpräsident Weil: Wie die Ulmener „Schnüffler“ beeindrucken

Bereits im Sommer vergangenen Jahres veröffentlichten Forscher aus der Klinik für Kleintiere und des Research Center for Emerging Infections and Zoonoses der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover eine Studie, in der sie zeigten, dass trainierte Spürhunde in der Lage sind, Speichelproben SARS-CoV-2-infizierter Menschen von Speichelproben gesunder Menschen zu unterscheiden. Bereits nach nur einwöchiger Trainingszeit erreichten die Tiere eine mittlere Detektionsrate von 94 Prozent, heißt es in einer Mitteilung der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Für das Projekt und die Ausbildung der Hunde hatten die Forscher eng mit der Schule für Diensthundewesen der Bundeswehr in der Eifelstadt Ulmen kooperiert (die RZ berichtete).