Bullay

Es ist sicher das bisher größte Projekt, das der Verein Kunga-Ruandahilfe bisher geschultert hat. Mehr als 63.000 Euro wurden an Spenden für eine Corona-Nothilfe in dem ostafrikanischen Land gesammelt und bereits auch an Einrichtungen in Ruanda überwiesen. Mit dem Geld konnte vielen hungernden Familien geholfen und die Not vieler Menschen gelindert werden.