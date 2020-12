Corona-Lockdown trifft Arbeitsgemeinschaft Bad Bertrich-Zell hart: Rheumakranken fehlt ihr Training schmerzlich

Kennfus

„Corona-Pandemie“ wurde von der Gesellschaft für deutsche Sprache vor einigen Tagen zum „Wort des Jahres 2020 gekürt. Eine Entscheidung, die der Jury sicherlich nicht schwerfiel. Hat die Pandemie in diesem Jahr doch allen Bereichen des täglichen Lebens massiv ihren Stempel aufgedrückt – auch bei Christian Max und Erna Johann aus dem Eifeldorf Kennfus. Ganz besonders begleitet sie diese Bürde in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit für den Landesverband Rheinland-Pfalz in der Deutschen Rheuma-Liga. Im Januar wurde Max Vorsitzender in der örtlichen Arbeitsgemeinschaft (öAG) Bad Bertrich-Zell und Johann die Kassiererin. Mit der stattlichen Zahl von 650 Mitgliedern ist Bad Bertrich-Zell unter 64 öAGs die zweitgrößte im Land. „Wir wussten schon, dass es bei dieser Menge an Mitgliedern einiges zu tun gibt, aber was Corona uns da ins Nest gelegt hat, damit konnte keiner rechnen“, betonen beide.