Corona-Kontrolltag am Sonntag Polizei und kommunaler Vollzugsdienst werden am Sonntag, 28. Februar, über die bereits bestehenden täglichen Einsatzmaßnahmen hinaus, einen gemeinsamen landesweiten „Corona-Kontrolltag“ durchführen. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei werden zusätzlich im Einsatz sein.

„Die Kontrollen umfassen die Überwachung der allgemeinen Corona-Regeln, wie zum Beispiel das Abstandsgebot sowie das Tragen von medizinischen Masken“, kündigt Innenminister Roger Lewentz in einer Pressemitteilung an. „Im Fokus der Maßnahmen steht auch die öffentliche Sicherheit an stark besuchten Ausflugs- und Naherholungszielen“.