Corona-Impfzentrum in Landkern ist startklar: So sehen die Pläne des Kreises aus

Landkern

Die Eifelgoldhalle in Landkern wurde als Impfzentrum des Kreises Cochem-Zell ausgewählt. Landrat Manfred Schnur: „Die zentrale Lage und die gute Erreichbarkeit von Landkern sowie die baulichen Voraussetzungen der Eifelgoldhalle sind wie geschaffen für ein Impfzentrum.“ In gerade mal drei Wochen habe das Team um den Impfkoordinator Michael Stein, Mitarbeiter der Kreisverwaltung und Fachmann für Katastrophenschutz, eine logistische Meisterleistung vollbracht. Die Impfungen im Kreis Cochem-Zell können sofort beginnen, sobald die erste Charge zur Verfügung steht, erklärt Schnur bei der Besichtigung der Eifelgoldhalle, die von Handwerkern zum Impfzentrum umgewandelt wurde. „Dieses Impfzentrum verstärkt in uns allen die Hoffnung, dass wir die Pandemie bald überwinden können.“