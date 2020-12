Cochem-Zell

Wie bei einer Abiturprüfung sind einzelne Tische im Sitzungssaal der Kreisverwaltung verteilt. Abstand halten ist die Devise, am Eingang steht eine Flasche Desinfektionsmittel. Der Kreisausschuss trifft sich, die Stimmung ist irgendwie frostig. Kein Händeschütteln, alle versuchen, einen gewissen Abstand einzuhalten. Zu diesem Zeitpunkt ist die Kreisverwaltung für den Besucherverkehr bereits geschlossen. Zwei Coronafälle gibt es in der Verwaltung, zwei Bereiche sind komplett ausgefallen, 40 Mitarbeiter sind in Quarantäne.