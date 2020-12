Corona: Teststation in Cochem-Zell kommt noch diese Woche

Cochem-Zell

Es besteht kein Grund zur Panik, aber sehr wohl zu Vorsicht und Rücksichtnahme. Im Laufe des Tages haben sich nicht nur die Zahlen der mit Corona Infizierten erhöht, es wurde auch die Grundlage dafür geschaffen, dass wohl noch in dieser Woche eine Corona-Teststation eingerichtet wird. Mit knapp über 50 hat Cochem-Zell am Dienstag die Warnstufe „rot“ erreicht. Mittlerweile ist der 7-Tage-Inzidenzwert auf 76,58 gestiegen. Das Gesundheitsamt des Landkreises meldet 232 Corona-Fälle, davon gelten 176 als genesen. Der 7-Tage-Inzidenzwert errechnet sich wie folgt: Gesamtzahl der Neuinfektionen der letzten 7 Tage pro 100.000/61.375 (Einwohner im Landkreis Cochem-Zell). Damit bleibt der Landkreis in der Corona-Alarmstufe „rot“.