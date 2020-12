Cochem-Zell

Beunruhigend: Noch immer steigen die Fallzahlen der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Cochem-Zell. Deshalb gilt es, alles zu tun, um das weitere Ausbreiten des Infektionstreibens zu verhindern. Am Sonntag werden weitere Einschränkungen in Kraft treten. Von Montag an müssen die Schüler weiterführender Schulen zunächst für zwei Wochen Masken im Unterricht tragen. Am Wochenende soll die Maskenpflicht zum Beispiel in der Cochemer Innenstadt kontrolliert werden.