Archivierter Artikel vom 15.03.2020, 14:44 Uhr

Kaisersesch

Corona: Falschmeldung zur Kita in Kaisersesch verbreitet

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als habe jemand auf seinem Mobilgerät einen Screenshot von einem Artikel der Rhein-Zeitung gemacht. Das Logo unserer Tagesszeitung ist zu sehen, darunter eine bekannte Überschrift der vergangenen Tage. Es geht um einen Corona-Verdachtsfall in der Kaisersescher Kita. Unsere Zeitung berichtete, bevor die ersten Sars-CoV-2-Fälle im Kreis bestätigt wurden. Was auf dem Bild, das viele Menschen der Region über Messenger wie Whatsapp erreichte, zu lesen ist, stammt nicht von unserer Zeitung – eine Fälschung.