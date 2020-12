Ulmen/Cochem-Zell

An der Realschule plus Vulkaneifel Ulmen-Lutzerath sind zurzeit 25 Schüler in Quarantäne, weil sich zwei Schüler nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, jedoch außerhalb der Schule. Das teilt Rektor Dominik Philippsen am Donnerstagmittag auf RZ-Anfrage telefonisch mit. Für die anderen Schüler und Lehrer läuft der Präsenzunterricht mit Alltagsmaske – unter Einhaltung strenger Abstands-, Hygiene- und Lüftungsregelung – weiter. Aber wäre es im Kampf gegen Corona nicht besser, die Schulen für einen längeren Zeitraum komplett dichtzumachen? Das forderte jüngst auch die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Ein Lage- und Meinungsbild dazu aus einigen Schulen im Kreis.