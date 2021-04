Corona: Brieden und Lieg bisher „negativ“

In der vergangenen Woche machte ein Hunsrückdorf bundesweit Schlagzeilen. Lieg hatte noch keinen einzigen Coronafall, „das Wunder von Lieg“, das Glück eines 375-Seelen-Dorfes. Ein Boulevardblatt machte die beschauliche Gemeinde gleich zum gallischen Dorf, gegen dessen Einwohner das Virus keine Chance hat. Doch obwohl die Cochem-Zeller wissen, dass der Hunsrückort wehrhaft ist, hat Lieg, im Gegensatz zu Aremorica (dem kleinen gallischen Dorf), in Sachen Corona kein Alleinstellungsmerkmal. In der Eifel gibt es eine weitere Gemeinde, die bisher verschont blieb.