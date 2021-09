Der Streit um Luftreinigungsgeräte in den kreiseigenen Schulen ist entbrannt. Schulelternbeiräte halten diese für nötig, um so den Präsenzunterricht in Corona-Zeiten zu ermöglichen, CDU und Grüne unterstützen sie darin, SPD und Landrat Manfred Schnur warnen vor Aktionismus und sehen Probleme bei der Umsetzung. Im November soll der Kreistag nun darüber beraten.